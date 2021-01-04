الحكيم يدعو لرقابة أممية على الانتخابات والتأكد من إمكانية اختراق نظام الفرز الإلكتروني

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس تحالف عراقيون استقبل بمكتبه في بغداد، جينين بلاسخارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين 4/1/2021 حيث تم استعراض تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة ومنها الاستحقاق الانتخابي والواقع الاقتصادي والمعالجات المطلوبة".وشدد الحكيم خلال اللقاء، وفقاً للبيان، على "موعد الانتخابات القادمة واستكمال الإجراءات لمنح الإانتخابات شرعيتها القانونية، وأهمية الأمن الانتخابي وحرية المرشح والناخب في اختيار من يراه مناسبا للترشيح والاختيار"، داعيا إلى "حسم موضوع الشركة الدولية الفاحصة لنظام الفرز الإلكتروني والتأكد من عدم إمكانية اختراقه، مطالبا سماحته الأمم المتحدة بدور رقابي في الملف الانتخابي".وعن العلاقة بين بغداد وأربيل، أكد الحكيم، على "حاكمية الدستور على الجميع وحماية مصالح الجميع"، داعيا إلى "استثمار الفرصة التاريخية لمعالجة مشاكل النفط و غيرها من الأمور العالقة بين المركز والإقليم".