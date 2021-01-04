الكعبي يدعو الحكومة لتفعيل قرار منح قطع الأراضي للكوادر الصحية

دعا النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، الحكومة لتفعيل قرار منح قطع الأراضي للكوادر الصحية، مثمنا دور الجيش الابيض في تقليل نسب الإصابات بكورونا.

وقال الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نثمن دور الحكومة و ملاكات الجيش الابيض الطبية والصحية والتمريضية والفنية والادارية الذين وقفوا بالصد الأمامي في مواجهة جائحة كورونا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتقليل نسب الإصابات والوفيات بكورونا ، وارتفاع نسب الشفاء من هذا الوباء اللعين، اضافة الى سعي الوزارة وجهودها الحثيثة في إبرام التعاقدات اللازمة لإستيراد اللقاحات والمستلزمات والاجهزة الطبية المهمة".

وقدم الكعبي شكره الى "أبناء الشعب العراقي للتعاون مع الكوادر الصحية من خلال الالتزام بالوصايا والتوجيهات الطبية الخاصة بوباء كورونا"، داعيا الى "ضرورة مواصلة التمسك التام بتلك الارشادات الوقائية التي تصدر من قبل الجهات المختصة العليا سيما وزارة الصحة والتعامل بحذر مع هذا الوباء لضمان انحساره داخل البلاد والوصول الى صفر اصابات خلال الفترة المقبلة".

وجدد النائب الاول لرئيس المجلس مطالبته "للحكومة والجهات المعنية الاخرى بتفعيل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والمتمثل بتخصيص قطع الاراضي السكنية لملاكات الجيش الابيض لدورهم الكبير والاساس في مجابهة المرض ومعالجة المصابين منذ بداية خطورة تفشي الوباء لغاية هذا اليوم".