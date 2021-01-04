ائتلاف المالكي يرد على المتحدث باسم الصدر: تصريحات التيار الصدري تسقيط سياسي

رد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاثنين، (4 كانون الثاني 2021)، على تصريحات صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي اتهم فيها المالكي بالعمل وفق اجندات أمريكية لاضعاف القوات الأمنية العراقية.

وقال القيادي في الائتلاف رسول أبو حسنة في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "المالكي جاء الى السلطة في فترة حرجة جداً بسنة 2006، عندما كانت بغداد مقسمة ومقطعة الأوصال والمحافظات تعيش حرب بين المليشيات والقوات الأمنية، واغتيالات وحرق المكاتب الاحزاب وقطع رؤوس، وعمل المالكي خلال السنوات الأربع من ولايته الاولى على تحقيق الأمن والاستقرار".

واضاف أن "التصريحات الصادرة من التيار الصدري، هدفها التسقيط السياسي مع قرب الانتخابات لاهداف انتخابية، خصوصاً ان التيار ليس لديه شيء يتحدث فيه غير الهجوم على المالكي، خصوصاً مع قرب كل انتخابات".

وقال العبيدي في لقاء متلفز، إن القوات الأميركية جاءت إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة داعش والفصائل المسلحة رحبت بذلك في حينها.

وكان المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صلاح العبيدي قد قال أن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي نفذ الاجندة الاميركية بإضعاف القوات الامنية.

واشار العبيدي الى ان الفصائل رفضت مقاتلة داعش تحت عنوان الدولة، مؤكدا ان الصدر أبلغ الفصائل ان تصرفاتها تمنح اميركا ذريعة للبقاء.

واعتبر العبيدي ان قانون الحشد الشعبي ثبت اطر عامة وترك الاشياء التفصيلية بيد رئيس الوزراء، لذلك الفصائل منعزلة عن الحشد بعملها ولم تطبق النقاط التي اصدرها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بالامر الديواني.