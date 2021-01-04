الكاظمي يصدر اوامر بشأن ضباط مكافحة الارهاب والداخلية والمنافذ الحدودية

اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاثنين، عن اصدار القائد العام مصطفى الكاظمي اوامر بشأن ضباط مكافحة الارهاب والداخلية والمنافذ الحدودية.

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الكاظمي اصدر امرا ديوانيا بترقيه ضباط جهاز مكافحة الارهاب مستحقي الترقية لجدول ٦ كانون الثاني". واضاف انه "اصدر ايضا امرا ديوانيا بترقيه ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية لجدول ٩ كانون الثاني، كما اصدر امرا ديوانيا بترقيه ضباط هيئة المنافذ الحدودية مستحقي الترقية لجدول ٦ كانون الثاني".