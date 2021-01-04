داود يوضح بخصوص ما عُرض في مقابلة تلفزيونية: لم أتحدث بصفة رسمية

وذكر داود في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ظهرت في وسائل الاعلام اخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء واود توضيح التالي :اولا : المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل اكثر من شهرين من بثها.ثانياً : تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحثاً واكاديمياً مختصاً في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية.ثالثاً: ان ماورد في حديثي ينطلق من كوني باحثاً استقيت معلوماتي من ابحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".واختتم داود البيان بالقول: "وعلى كل ذلك، اود التأكيد على التزامي بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، وان اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا".