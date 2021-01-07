نائب عن دولة القانون: لن نمرر الموازنة الا بشرط

حدد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، شرطا للتصويت على الموازنة، فيما اشار الى انه لن يسمح بمجاملة حكومة اقليم كردستان على حساب محافظات الجنوب.

وقال البعيجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "موازنة العام الحالي هي موازنة ارقام مبالغ فيها ولم تنصف محافظات الوسط والجنوب نهائيا"، مبينا "اننا لن نمرر هذه الموازنة داخل مجلس النواب بدون اجراء تعديلات عليها نؤمن بها استحقاقات محافظاتنا".

واضاف ان "موازنة العام فيها العديد من الفقرات التي بحاجة الى تعديل من قبل مجلس النواب خصوصا فيما يتعلق بمستحقات المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات التي تعاني من تدهور كبير بمستوى الخدمات والبنى التحتية".

وتابع ان "موازنة العام الحالي هي اسواء موازنة تم ارسالها الى مجلس النواب من قبل الحكومة على مدى الحكومات المتعاقبة"، لافتا الى انها "لم تنصف اي محافظة من الوسط والجنوب وجاملت اقليم كردستان على حساب محافظاتنا بصورة كبيرة لايمكن القبول بها نهائيا".

وتابع "لن نسمح ان يتم مجاملة حكومة اقليم كردستان على حساب محافظاتنا التي تعاني تدهور كبير على جميع المستويات ولن نسمح ان يستمر الاقليم بتصدير النفط ولايسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد ويطالب بموازنة"، موضحا "اننا ممثلين عن محافظاتنا سندافع عن حقوقها بصورة كاملة ولن نقبل بأن يعاد سيناريو كل عام فيما يخص قانون الموازنة خصوصا بالفقرة الخاصة بالاقليم".

وشدد "لن تمرر الموازنة اذا لم يتم انصاف محافظاتنا بصورة كاملة".