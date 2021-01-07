رئيس الجمهورية والسفير الأميركي يؤكدان على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم في مكتبه، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر"، مشيرا الى أن "اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي".وتابع، أن "اللقاء ناقش آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، واحترام السيادة".