الفتح يهنئ بعيد الشرطة: يجب دعم وزارة الداخلية بكل ماتحتاجه

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه "نبارك لإخواننا في الشرطة العراقية ومختلف الأجهزة والصنوف في وزارة الداخلية بالذكرى السنوية التاسعة والتعسين لتأسيس الشرطة العراقية البطلة، ونشد على أيديهم ونثني على الدور الكبير الذي أدّوه ويؤدونه في حماية الوطن والمواطن وبسط الأمن في جميع مرافق الدولة" .واضاف ان "الشرطة العراقية دفعت خيرة أبنائها إلى سوح المواجهة لحماية الجبهة الداخلية من العدوان الداعشي فكانوا مدعاةً للفخر والاعتزاز في مواجهة الشر القادم من كهوف التكفير والضمانة الحقيقية لحماية المواطن"، لافتا الى انتا "لا ننسى ذلك الدور المجيد في ترسيخ الأمن الاجتماعي ومواجهة الجريمة بمختلف مستوياتها".وتابعت "ننتهز فرصة هذا العيد لنكرر الشكر والامتنان لإخواننا في الشرطة العراقية ، العيون الساهرة على أمن المواطن ، مثمنين شجاعتهم واستبسالهم في مواجهة الإرهاب لحفظ استقرار البلد من الأيادي الآثمة التي تريد المساس بالعراقيين ، وليس ذلك بأقل من الجهود العسكرية المباشرة في جبهات القتال مع داعش".واكدت ان "الشعب العراقي سيخلد بطولات الشرطة الاتحادية وأبطال الرد السريع وأفواج طوارئ الشرطة في معارك تحرير مدننا من سيطرة عصابات داعش الإرهابية، فهم شركاء حقيقيون في الانتصارات الكبيرة التي تحققت ووضعت البلاد على طريق القوة والاقتدار والبناء والازدهار وصولاً إلى تحقيق آمال الأمة ببناء عراق قوي مستقر ومزدهر ".وشدد التحالف "على ضرورة دعم وزارة الداخلية بكل ماتحتاجه لمواكبة التطور التكنلوجي في عملها الأمني ومكافحتها للجريمة المنظمة ، لصناعة جهاز شرطوي متكامل".