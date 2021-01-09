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الفتح بشأن قرار الخزانة الاميركية ضد الفياض: نأمل أن تكون آخر أوراق الطيش الترامبي

سياسة

2021-01-09 | 09:09
الفتح بشأن قرار الخزانة الاميركية ضد الفياض: نأمل أن تكون آخر أوراق الطيش الترامبي
3,660 مشاهدة

ادان تحالف الفتح، السبت، قرار الخزانة الاميركية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما اعربت عن املها ان نأمل أن تكون هذه آخر أوراق الطيش الترامبي.

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نستنكر وندين قرار وزارة الخزانة الأمريكية وتطاولها على رئيس هيئة الحشد الشعبي وهي مؤسسة عسكرية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة"، محذرة "من أن هذه المواقف هي استهداف للحشد كمؤسسة رسمية وعقيدة وطنية شعبية مجاهدة وليس فقط رئيسها وقياداتها".
 
واعتبر ان "ذلك هو تعدي سافر على الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها البلد يكشف عن حجم التدخلات السلبية للإدارة الأمريكية وانتهاجها للسبل والمخططات التي تروم إضعاف العراق شعباً وحكومةً".
 
وتابع ان "من يتحدث عن حقوق الإنسان عليه أن يتذكر أن من صان العراق أرواحاً ودماء رجالاتُ هذا الحشد شيباً وشباباً، وعليه إدراك أن الحشد الشعبي بأبيه الروحي الشهيد المهندس ورئيس هيئته فالح الفياض سجلوا أروع ملاحم الدفاع عن الإنسانية في العراق واستبسلوا لحماية شعبهم مثلما حموا بوابات العالم عبر البوابة العراقية من غدر داعش ومسلحيها وفكرها التكفيري".
 
واكد ان "لشعب العراقي وجميع المنصفين في العالم يعلمون جيداً بأن الحشد الشعبي لايعمل إلا من أجل مصالح هذا الشعب وتنفيذ مطالبه في الحياة الحرة الكريمة"، لافتا الى "اننا لن نحيد أو نبتعد عن تحقيق أهداف شعبنا في الاستقلال الكامل والناجز والعمل بمشروع التنمية الوطنية الشاملة مهما كانت التحديات كبيرة والتحركات الأمريكية اللئيمة لصد طموحاتنا".
 
واكد "كنا على ثقة بأن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ستتخذ جملة من القرارات المجنونة والصبيانية والقيام بطائفة من التحركات الاستفزازية خصوصا بعد أحداث الشغب التي رافقت ليلة التوقيع على ولاية الرئيس الجديد"، لافتا الى ان "الفياض شخصية وطنية مجاهدة عاشت هموم التحرير ورسالة الحشد الشعبي وتفاعلت مع قضايا الأمة وهمومها بتنفيذ المطالب الاجتماعية وتحقيق أهداف العراقيين في الانتقال إلى الدولة الخادمة لا الدولة المخدومة".
 
واعرب التحالف عن امله "أن تكون العقوبات المفروضة هي آخر أوراق الطيش الترامبي في الإدارة الأمريكية السابقة كما نوكد على عدم تأثيرها في مجرى السياسة العراقية، بل ستزيد الحشد وقيادته وألويته الوطنية قوة وإصرارا مستمراً ببركة دماء قادته الشهداء في تأدية مهامها على طريق بناء العراق السيد المستقل".
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