الحكيم يوجه دعوة الى الحكومة ومفوضية الانتخابات

وجه رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، دعوة الى الحكومة ومفوضية الانتخابات، فيما اشار الى ان نجاح بناء مدينة الصدر سيؤدي لنجاح في بناء العراق.

وقال الحكيم في كلمة له خلال زيارته الى مدينة الصدر وتابعتها السومرية نيوز، "اذ نجحنا في بناء مدينة الصدر سننجح في بناء العراق لان البداية كانت من هنا"، داعيا الى ان "تكون حجم الخدمات المقدمة لابناء هذه المدينة بحجم تاثيرها الشعبي والسياسي والنخبوي والعشائري".

وطالب الحكيم الحكومة بـ"توفير الحصة التموينية بشكل منتظم لتخفيف اعباء تغيير سعر الصرف على المواطن"، داعيا "المفوضية العليا للانتخابات الى التاكيد على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد في حزيران انسجاماً مع دعوة الشعب والمرجعية بانتخابات مبكرة".