مجلس النواب يرفع جلسته الى بعد غد الاثنين

رفع البرلمان، السبت، جلسته التي عقدت اليوم الى بعد غد الاثنين.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل".

وانهى مجلس النواب، مساء السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2021.