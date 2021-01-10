المتحدث باسم الصدر: كتلة سائرون لم تتورط في المساومات مع الفاسدين

اكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، ان كتلة سائرون لم تتورط في المساومات مع الفاسدين، فيما اشار الى ان مؤسسات إعلامية تلمح بأن جميع الشيعة تابعون لإيران وهذا غير صحيح.

وقال صلاح العبيدي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، ان "العراق يمرّ بأزمة مالية شديدة ويجب التعاون لتقليل آثارها"، مبينا ان "استهداف البعثات الدبلوماسية سيؤثر في مستوى تعاون الدول مع العراق في حل أزمته المالية".

واضاف ان "العراق لم يستنفد الطرق الرسمية في التخلص من أي قوات غير مرغوب فيها"، مشيرا الى انه "ينبغي جعل رؤية الصدر خارطة عمل لانقاذ العراق من دون صراعات".

واكد ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد موعد الانتخابات لأنه مطّلع على مجريات التجارب الانتخابية السابقة"، لافتا الى ان "بعض الكتل وجدت بقانون الانتخابات الجديد سيُفشلها لذلك تبحث عن التأجيل أو التعديل أو التأخير".

وتابع "يمكن للبرلمان التصويت على قانون المحكمة الاتحادية حتى لو في آخر جلساته"، موضحا ان "تغريدة الصدر بشأن لملمة البيت الشيعي تقصد استراتيجية تطبق على الجميع من دون استثناء".



وبين العبيدي ان "مبادرة الصدر لملمة البيت الشيعي ليست شخصية"، معتبرا ان "اختيار الكاظمي لوزيري الدفاع والداخلية كان مشجعاً لأنهما مهنيان ومستقلان".

وتابع المتحدث باسم الصدر ان "مؤسسات إعلامية تلمح بأن جميع الشيعة تابعون لإيران وهذا غير صحيح"، لافتا الى ان "كتلة سائرون لم تتورط في المساومات مع الفاسدين".

واشار العبيدي الى ان "إبقاء المحافظات من دون مجالس تراقب عمل الجهات التنفيذية مخالفة قانونية".