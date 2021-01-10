الكاظمي والحلبوسي يبحثان الموازنة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها".واضاف ان "الجانبين ناقشا اللقاء تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية"، لافتا الى ان "الحلبوسي اكد مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".وتابع انه "جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021"، لافتا الى انه "تم التاكيد على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد".