الاعرجي يؤكد للسفير الامريكي رفضه قرار الخزانة ضد الفياض

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم بمكتبه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر"، مبينا ان "الجانبين تناولا آخر المستجدات السياسية والأمنية، في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يخدم مصلحة البلدين".

وأكد الأعرجي "رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد فالح الفياض"، مشيرا الى ان "العراق يسعى لحل الأزمات وتفكيكها".

وتابع "نريد أن يكون العراق نقطة التقاء، كونه يستطيع أن يلعب هذا الدور"، داعيا "الجميع الى "أن يدركوا بأن مصلحة العراق هي العليا".

وتطرّق السفير الأمريكي إلى موقف الأعرجي بشأن قرار الخزانة الأمريكية الخاص بالفياض، وأكد فيه أن "على الخزانة الأمريكية تصحيح خطئها بحق شخصية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات".

وشهد اللقاء بحث اتفاق سنجار وملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، واستمرار التعاون في ملاحقة ماتبقى من خلايا إرهابية، ضمن الجهد الدولي المشترك للقضاء على الإرهاب.