التربية النيابية تخاطب اللجنة المالية بشان الموازنة.. "وثيقة"

طالبت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري، الاثنين، اللجنة المالية بتعديل الفقرة (3) من البند ( رابعاً ) المادة ( 12) من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 .

وبحسب لجنة التربية ان "هذه الفقرة تشمل المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة أستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 340 ) لسنة 2019 الفقرة (15) والتي نصت على ان تتولى وزارة التربية اخذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين وادراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المالية 2020".

واكدت انها "تولي هذه الشريحة اهتماماً كبير لما لهم من دور مهم والجهود التي يبذلونها من خلال سد الشواغر التي كانت تعاني منها وزراة التربية وتعمل اللجنة على اضافة تخصيصات مالية لكل المحاضرين المجانيين ضمن فقرات موازنة العام ٢٠٢١".