"منقذو وطن" تدين أحداث الناصرية

وجاء في بيان لأمين عام الحركة محمد توفيق علاوي، تلقت السومرية نيوز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تدين وتستنكر حركة منقذو الوطن الاحداث الدامية التي شهدتها تظاهرات مدينة الناصرية الاحد وسقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى".وأكدت الحركة، "وقوفها مع المتظاهرين في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية كأحد اشكال المشاركة السياسية"، داعية القوات الامنية الى "الكف عن ملاحقة المتظاهرين والنشطاء واعتقالهم".