المالكي وشاويس يبحثان الموازنة والانتخابات

بحث الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الاثنين، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس، الموازنة والانتخابات.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس"، مبينا ان "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والعلاقة بين المركز والإقليم، والانتخابات المبكرة".

واضاف ان "الجانبين ناقشا مسؤولية القوى الوطنية في تنسيق المواقف لحماية العملية السياسية التي تتعرض الى تحديات كبيرة ، فضلا عن معالجة المشاكل المتعلقة بالموازنة العامة الاتحادية، وضرورة ايجاد حلول تضمن العدالة لكلِّ أبناء الشعب العراقي وضمن السياقات الدستورية".

وتابع انه "تم استعراض الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة، وضرورة توفر الشفافية وحرية الإختيار بعيدا عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي".