بالفيديو.. الحلبوسي يتحدث عن "أمر معيب" على الدولة العراقية

اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، "ترك" محافظة نينوى وأنقاضها في أيمن الموصل حتى اليوم، بعد سنوات من تحريرها، بأنه "أمر معيب" على الدولة العراقية بكل مؤسساتها، وذلك خلال جلسة مناقشة الموازنة الاتحادية.