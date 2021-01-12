مجلس النواب يستأنف جلسته برئاسة الكعبي

استأنف مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته برئاسة نائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب استأنف جلسته برئاسة نائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

