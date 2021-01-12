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جدول اعمال مجلس النواب ليوم غد
سياسة
2021-01-12 | 10:18
7,544 مشاهدة
اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسة المجلس ليوم غد.
وتضمن جدول الاعمال تسع فقرات تتضمن التصويت على خمسة مشاريع ومقترحات قوانين.
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