جدول اعمال مجلس النواب ليوم غد

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسة المجلس ليوم غد.

وتضمن جدول الاعمال تسع فقرات تتضمن التصويت على خمسة مشاريع ومقترحات قوانين.