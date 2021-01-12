مجلس الوزراء يعد البطاقة البايومترية مسمتسكاً رسمياً معتمداً في دوائر الدولة

وقال ناظم في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "نسب الشفاء من كورونا في تزايد، وإن وضع العراق جيد قياسا بأعداد الإصابات في السلالة الجديدة من كورونا"، مضيفاً: "نهيب بالمواطنين اعتماد المعلومات من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا".وتابع، أن "مجلس الوزراء قرر إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على الطرود البريدية، وعلى دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص"، مشيراً إلى "منح الأولوية للقطاع الصناعي في المنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاتها".وتابع، أن "مجلس الوزراء عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، وقرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية"، مؤكداً بالقول: "يجب على الموظفين الإسراع بتحديث بياناتهم البايومترية، وأن الحكومة عازمة على محاربة نزعة انحسار المشاركة في الانتخابات".وأشار إلى أن "وزارة الخارجية تتابع القرارات الصادرة من الخزانة الأميركية، وأن الحكومة لا تميل للتصعيد"، متابعاً في الوقت نفسه أن "موازنة 2021 مبنية على الورقة الإصلاحية".