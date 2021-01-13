نائب: الموازنة مفخخة وتحتاج الى وقت طويل لتمريرها

اكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية عن تحالف سائرون جمال فاخر، ان الموازنة الحالية هي موازنة مفخخة وتحتاج الى وقت طويل ومناقشات مكثفة لتعديلها قبل تمريرها.

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، ان "الموازنة الموجودة اليوم في اروقة البرلمان بمبلغ 164 تريليون دينار وتتضمن إنفاقات تصل الى 50 تريليون دينار لا جدوى منها في وقت اننا نسعى لتقليص النفقات وضغطها الى الحد المعقول في ظل الازمات الحالية بغية الذهاب الى سياسة مالية صحيحة"، مبينا ان "الموازنة الحالية هي موازنة مفخخة وستؤدي الى نقاشات كبيرة و كثيرة ووقت طويل بغية تعديلها بالشكل الأمثل".

واضاف فاخر، ان "هنالك العديد من الوزارات ومنها الموارد المائية والزراعة بحاجة الى اهتمام في التخصيصات لكن ما وجدناه ان ماتم تخصيصه لهاتين الوزارتين نسبة قليلة جدا لا توازي الحاجة الفعلية لهما وخاصة الزراعة حيث خصص لها 186 مليون دولار فقط من اصل الموازنة الكالية 164 مليار دولار ما يعني نسبة لا تتجاوز الواحد بالألف"، لافتا الى ان "اسعار النفط غير مستقرة لكنها في حالة صعود نسبي اضافة الى ان اقليم كردستان حتى اللحظة لم يسدد ما بذمته من التزامات اضافة الى وجود ديون وقروض على العراق واجبة الدفع وهذه جميعها وقعت اعباء تغطيتها على ابناء المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط ومنها البصرة والعمارة دون مقابل ينهض بالواقع الخدمي فيها".

وتابع، ان "النقاشات مستمرة حول الموازنة وهنالك ملاحظات واقتراحات يتم تقديمها تباعا الى اللجنة المالية لمناقشتها وإيجاد حلول لها، في ظل المطالبات الشعبية بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة ودعم القطاعات المساندة لقطاع النفط مثل الزراعة والصناعة".