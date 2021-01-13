البرلمان يستأنف عقد جلسته برئاسة الحداد

افاد مصدر نيابي، الاربعاء، بان مجلس النواب استأنف جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس المجلس بشير الحداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان استأنف جلسته برئاسة الحداد، والتي سيستكمل فيها مناقشة فقرات الموازنة العامة".