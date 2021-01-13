الكعبي: إدارة الاجواء ملف سيادي وقادرون على إدارة مؤسساتنا وفق المعايير الدولية

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيه هيئة رئاسة مجلس النواب بجلسة يوم الثلاثاء 13 - كانون الثاني، ترأس (النائب الأول لرئيس البرلمان) حسن الكعبي الاجتماع الموسع الذي نظمته لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وبحضور رئيس شركة الملاحة الجوية العراقية والكادر الاداري والفني المتقدم في الشركة لبحث ملف عمل الشركات الاجنبية بموجب عقود الشراكات بينها وبين الجانب العراقي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عقد الشراكة الموقع مع احدى الشركات الاجنبية بإدارة الاجواء العراقية، وجرى الاتفاق على عدة توصيات بشان عمل هذه الشركات داخل العراق خاصة بعد انتهاء عقدها نهاية العام الماضي".ونقل البيان عن الكعبي قوله إن "قطاع النقل حالياً يعد واحداً من بين اكثر القطاعات اهمية على مستوى دول العالم اجمع، بعد ان تطور النقل العالمي وتطور معها نشاط الشركات العاملة واصبحت مؤسسات مالية عملاقة تشكل عوائدها جزءاً كبيراً من الدخل الاجمالي للبلدان، وهنا بات من الضروري انتباه بلدنا لهذا القطاع لتنويع موارده من جهة وايقاف هدر العملة الصعبة على شراكات مع شركات اجنبية يمكن انجاز اعمالها من قبل كوادر عراقية".وتابع ان "من يعتقد ان العراق يخلو من الكفاءات العلمية القادرة على ادارة بعض الامور الفنية المعقدة فهو واهم ومخطئ لا بل هو يساهم في اكبر عملية فساد تضر بمصلحة بلدنا، فالعراق يحوي كفاءات علمية رصينة تمتلك الخبرات الكافية لإدارة جميع الحلقات بما فيها مهام الملاحة الجوية والرادارات والسيطرة على الأجواء، وامتلكت خبرات واسعة عبر دورات شاركت بها وايضا عملها مع الكوادر الاجنبية".واكد ان "إدارة الاجواء هو ملف سيادي والحفاظ على مصالح البلد يجب ان يكون حاضرا في اي تعاملات مستقبلية فيما يتعلق بسياساتنا الخارجية او عقد الاتفاقيات والشراكات، فالعراق لم يعد بحاجة الى شراكات وصايا اجنبية من اي نوع كان ونحن قادرون على ادارة مؤسساتنا وفق المعايير الدولية وخبراؤنا مؤهلون باستلام مسؤولياتهم امام شعبهم وبلدهم".