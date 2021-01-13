الحلبوسي يطلق وعداً بخصوص منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع، منها بحث منحة الصحفيين والأدباء والشعراء والفنانين في الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، حيث وعد (الحلبوسي) بمتابعة الموضوع وتثبيت المنحة بكامل مبلغها من دون تخفيض دعماً للصحافة والإعلام".وتابع البيان، أن "النقيب استعرض خطة عمل النقابة للفترة المقبلة، وقدّم شرحاً عن انتخابات فروع النقابة التي تجري حاليا بالمحافظات، فيما أكد أهمية العمل على إيجاد مقرات لفروع النقابة في المحافظات".وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، أن "مجلس النواب يسعى لتقديم كل ما يسهم في دعم هذه الشريحة التي لها دور مميز في جميع الظروف والأزمات التي مرت بها البلاد".