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قرارات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة

سياسة

2021-01-13 | 14:25
قرارات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة
35,397 مشاهدة

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الاربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واصدرت قرارات عدة، بينها تحديث قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع السفر الى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، واستمع الى عرض مفصّل عن سير الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية المختلفة في مواجهة جائحة كورونا، والجهود المبذولة للحد من انتشارها وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المناسبة للمصابين".

وأبدى الكاظمي بحسب البيان "تقديره العالي لجهود الكوادر الطبية والصحية وكل الأجهزة الساندة، وتثمين النجاح المتحقق في تقليل أعداد الوفيّات وارتفاع نسب التشافي، فضلاً عن تطويق إنتشار الجائحة بكل الوسائل الممكنة".

وصدرت عن الاجتماع عدّة مقررات تتعلق بالإجراءات المتخذة في مواجهة الجائحة، وهي كالآتي:

1. تحديث قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (231 لسنة 2020) الخاص بمنع السفر الى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة لتكون كما يلي: (بريطانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، المانيا، اليونان، ايرلندا، لوكسمبيرغ، سلوفاكيا، إسبانيا، البرازيل، أمريكا، الهند، استراليا، اليابان، جنوب افريقيا، زامبيا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما ، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض عبر فحص الـ PCR) ولمدة أسبوعين، ولحين وضوح الوضع العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة، ويستثنى من منع الدخول كل من (الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية والوفود الحكومية الرسمية والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشاريع الخدمية)، على أن يتم جلبهم لفحص الــ PCR خلال (72) ساعة قبل دخولهم للعراق.

2. التأكيد على التزام المدارس الحكومية والأهلية بالتعليمات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة الوطنية بالدوام يوما واحدا في الأسبوع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الكاملة.

3. تنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بينها ووزارة الصحة والبيئة لإجراء الامتحانات.

4. تشديد الإجراءات العقابية للمخالفين من خلال فرض غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين دينار أو الإغلاق لمدة لا تزيد على (90) يوما للمحال والمطاعم والمولات والنوادي والمقاهي والقاعات الرياضية وقاعات المناسبات المخالفة للتعليمات الصحية لمجابهة الجائحة.

5. اعتماد مبدأ التعامل بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات الــ PCR للمسافرين.

6. تطبيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض كوفيد – 19، والمتمثلة بإلزام جميع الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات والحفاظ على مسافة التباعد البدني، وتوفير مستلزمات غسل وتعقيم اليدين، مع ضرورة تقليل المراجعات التي تتطلب حضور الأشخاص وجها لوجه، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإكمال المعاملات.

7. التأكيد على المحافظين بعدم اتخاذ إجراءات تخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي من شأنها تقليل الإجراءات الواجب أخذها للحد من انتشار مرض كوفيد - 19.

8. التأكيد على وزارة التربية والمحافظين بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس لاسيما المدارس الاهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

9. التأكيد على وزارة التربية بالإيعاز الى مديريات التربية في المحافظات، بالتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والملاكات ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض.

10. تكثيف الحملات التوعوية عن طريق القنوات الإعلامية فيما يخص الإجراءات الوقائية الواجب أخذها، والترويج لفائدة التلقيح ضد مرض كوفيد - 19 عند وصول اللقاحات.

11. تعديل الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المرقم (117) لسنة 2020، ليكون كالآتي: تعد فترة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات التي توقفت بموجبها التزامات الطرفين التي تأثرت بهذا الفايروس، على الّا يترتب أثر مالي على أي من الطرفين.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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