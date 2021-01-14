صالح يؤكد ضرورة منع "الخلايا الإرهابية" التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ضرورة منع "الخلايا الإرهابية" التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، لبحث الأوضاع العامة في المحافظة وسبل تعزيز الاستقرار فيها".

وتناول اللقاء، وفقا للبيان، "مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية والإدارية في المحافظة والمشاكل التي تواجهها"، مشيرا إلى أن صالح "شدد على ضرورة معالجة هذه المشاكل التي تعاني منها المحافظة وأهلها".

وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية الحفاظ على الانتصار ضد داعش، وحماية أمن واستقرار المحافظة، ومنع الخلايا الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار".