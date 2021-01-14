الحلبوسي ووزير التخطيط يبحثان إمكانية تنفيذ التعداد نهاية العام الجاري

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير التخطيط خالد بتال، الخميس، إمكانية تنفيذ التعداد السكاني نهاية العام الجاري.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان له، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل وزيرَ التخطيط خالد بتال النجم، وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، حيث ناقش أهم المشاريع الاستثمارية والتي توفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن دعم المشاريع المستمرة، والتي يزيد عددها على الـ(٦) آلاف مشروع".

وأضاف البيان ان اللقاء "بحث ضرورة إيجاد السبل الكفيلة باستمرار العمل فيها وعدم توقفها، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية، التي تمثل إضافة قيمة وكبيرة للواقع التنموي والخدمي"، مشيراً الى أنه "تم بحث إمكانية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن عند نهاية العام الجاري2021، وتوفير التخصيصات المالية المناسبة لتنفيذه".