الحكيم يبدي "سعادته" لتحول الكثير من "قوى تشرين" إلى أحزاب وكتل سياسية

وقال الحكيم خلال لقائه شخصيات إعلامية، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تشكيل التحالف العابر للمكونات سيؤدي إلى انتظام العملية السياسية وسيحد من التأثير السلبي للتعددية الحزبية المتسعة بطريقة مشوهة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان تحالف عراقيون حقق توازنا مهما في المشهد السياسي ومازال يحقق".وشدد الحكيم، على "حسم قدرة المفوضية العليا للانتخابات على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد أو في أقرب فرصة ممكنة، وتبيان ما إذا كان المانع فنياً أو لوجستياً، وان تبين أيضاً أن الكتل السياسية ليست هي من تعطل إجرائها كما أن تحديد الموعد يتبعه الكثير من الإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي والسياسي"، مبدياً "دعمه للرقابة الدولية على الانتخابات وحسم موضوعة الشركة الفاحصة لنظام فرز الأصوات".وأشار إلى أن "الانتخابات تمثل الحل الأمثل لمعالجة الإشكاليات"، معرباً عن "سعادته لتحول الكثير من قوى تشرين إلى أحزاب وكتل سياسية فهذا يعني إيمانهم بالنظام السياسي وضرورة تغييره من الداخل".مؤكداً أن "نظرته لتشرين لم تتغير"، موضحاً: "نراهم شباب وطني معترض على واقعه السياسي والخدمي مع وجود بعض المندسين والنفعيين وأصحاب الأجندات كما اننا بتشرين استعدنا شبابنا وباتوا اكثر تفاعلا مع أوضاع وطنهم".