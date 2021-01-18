الصدر يغرد بشأن مقترح المفوضية حول تأجيل الانتخابات

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بشأن مقترح المفوضية حول تأجيل الانتخابات.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعته السومرية نيوز، "نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحة مهنية خالصة لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة".

واضاف "كما نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية"، مشيرا الى انه "إذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا.. على أن يكون آخر تأجيل للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع".