الحكيم من الطارمية: يجب معالجة التقاطعات بين الاجهزة الاستخبارية

دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم السبت، الى معالجة ما وصفها بـ"التقاطعات" بين الاجهزة الاستخبارية.

وقال الحكيم خلال زيارته الطارمية والتاجي شمالي بغداد، "يجب معالجة التقاطعات بين الاجهزة الاستخبارية وتحديد مهام كل منها ونحتاج الى استراتيجية امنية جديدة".

وأضاف أن "اعتماد السيطرات بهذه الطريقة لم يعد مجدياً وهي لا تمثل حلا امنيا"، محذراً من "استغلال الازمات في تمزيق وحدة الصف وجعلها شماعة للنيل من بعضنا".

ودعا الحكيم الى "استراتيجية امنية متكاملة وانهاء حالة السيطرات التي استهلكت الجهد البشري".