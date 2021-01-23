الحلبوسي: البرلمان سيقوم بالتأكد من صحة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أن البرلمان سيقوم بالتأكد من الحالة الصحية لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي الذي استجوب غيابياً اليوم.

وقال الحلبوسي في بيان له، "ستقوم رئاسة المجلس بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي الذي ورد حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات".

وأضاف أنه "تم توجيه وزارة الصحة بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة للخويلدي بفيروس كورونا من عدمه"، مؤكداً أنه "سيتم تحديد موعد لإكمال الاستجواب بحضور الخويلدي أو غيابياً".

وباشر مجلس النواب، اليوم السبت، باستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات غيابياً لاسباب صحية تتعلق بالخويلدي.