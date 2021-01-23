تحالف الفتح يصدر بياناً بشأن تعرض "داعش" شرقي صلاح الدين

اصدر تحالف الفتح، الاحد، بياناً بشأن تعرض "داعش" شرقي صلاح الدين، مؤكداً أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات.

وقال التحالف في بيان له، "مرة أخرى تتجرأ العصابة الارهابية الداعشية بالتعدي على ارض الوطن وفي كل مرة يتصدى رجال الأرض

من حشدنا الظافر بالتصدي لتلك العصابة المجرمة ويسطرون ملحمة النصر والثبات فبرغم البرد والظروف الجوية وكمائن العدو إلا انهم صدوا الاعداء ودحروهم وكبدوهم خسائر جسيمة في الارواح والمعدات شرق تكريت".

وأضاف "لقد وقف المحتشدون بوجه الموت والارهاب الاعمى واستشهد قائد منهم هو الشهيد القائد حسين ابو علياء ومعه احد عشر شهيدا من جنوده الذين اعطوا دماءهم ولم يعطوا شبرا من ارضهم"، مشدداً بالقول "هذا عهدنا بالرجال الذين يرابطون في السواتر ويقاتلون في كل الثغور ويتواجدون في كل الساحات".



