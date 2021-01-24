السفير الأمريكي يؤكد للاعرجي: نسعى لحلحلة الخلافات مع طهران

أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، الأحد، سعي بلاده لحل الخلافات مع ايران، فيما أشار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الى أن العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه، السفير الأمريكي ماثيو تولر، الذي قدم التعازي بشهداء ساحة الطيران وشهداء قوات الحشد الشعبي، الذين تصدّوا للمجاميع الإرهابية، أمس السبت"، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في "مواجهة الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي".

وأشار الأعرجي إلى أن "العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية".

من جانبه، أوضح السفير الأمريكي أن خلافات بلاده مع "إيران مازالت موجودة، وأن واشنطن تسعى لحلها بالطرق الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "الحل الدبلوماسي يحتاج إلى جهود كبيرة".