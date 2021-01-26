تواقيع نيابية لإدراج تعديلات في قانون الموازنة

اعلنت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، عن جمع ١١٣ توقيعاً لادراج تعديلات في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١.

وأدناه تفاصيل التواقيع..