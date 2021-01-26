نائب عن البصرة: متجهون نحو إعلان الإقليم

أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الثلاثاء، التوجه نحو إعلان "إقليم البصرة"، فيما عزا سبب ذلك إلى "الظلم الحكومي".



وقال عواد في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان وحضرته السومرية، "لم نسمع اي تفاوض مع البصرة حول حصتها من البترودولار والصلاحيات وتلبية مطالب متظاهريها، رغم ان موازنة العراق 90% منها وحتى مقاعد مجلس النواب وهذه القاعة هي من اموال البصرة".

واضاف "رسالة اوجهها الى الجميع اننا متجهون لاعلان اقليم البصرة واتمنى من الخيرين دعمنا ومساعدتنا وسنذكر من يقف معنا بخير ومن يقف ضدنا"، لافتا الى ان "اقليم البصرة حتمي وكلما زادت الحكومة المركزية في ظلمها كلما زادنا الاستعداد لذلك".

وتابع عواد "مانمتلكه من امكانات تفوق امكانات دول اخرى وليس اقليم، ونحن لانعني امتلاكنا موانئ ومنافذ حدودية فقط بل لدينا اكثر من 10 الوية حزبية من اهالي البصرة بالاضافة الى القوات الامنية والبحرية والتي سنطالب بعودتها الى البصرة لاستلام الملف الامني وتحويلها الى حرس للحدود على غرار بيشمركة الاقليم".