الصدر يكشف عن ضغوطات تمارس ضد أهالي "المحافظات السنية"

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، وجود ضغوطات تمارس ضد اهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الارهاب.

ولفت الصدر في تغريدة له على "تويتر" ادناه نصها، الى أن "هذه المحافظات هي أكثر المتضررين من الارهاب".