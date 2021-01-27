الكعبي يدعو لإبعاد الصراعات عن الموازنة

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الأخير استقبل في مكتبه اليوم، بحضور النائب لرئيس البرلمان بشير حداد، وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني، حيث جرى عقد اجتماع موسع لبحث مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ومناقشة سبل ايجاد رؤية مشتركة بشأن النقاط الخلافية في قانون الموازنة".واشار الكعبي ، وفقا للبيان، الى "اهمية استمرار عقد الجلسات والمشاورات بين وفد الاقليم واللجنة المالية النيابية ومختلف القوى السياسية بما يخص قانون الموازنة بعيدا عن الخلافات وبما يضمن اخراجها بشكل "عادل ومنصف" لكل ابناء الشعب العراقي".بدوره اوضح الحداد، أن "رئاسة البرلمان مع اللجنة المالية المعنية عازمتان على إزالة المشاكل الفنية والمعوقات التي تواجه قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 وإقرارها كموازنة واقعية وعادلة ومنصفة تلبي حاجات المواطنين في جميع المحافظات وأقليم كوردستان".وفي السياق، ابدى الوفد الكردي حرصه الكامل لتزويد مجلس النواب العراقي واللجنة المالية بكافة البيانات والتفاصيل المالية والجداول الحسابية المتعلقة بالواردات النفطية وغير النفطية للاقليم.