الكاظمي يوجه باستكمال البنى التحتية الخاصة بسجن التاجي وتأمينه

وقال مكتب الكاظمي في بيان له، إن "اللمجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، اليوم الأربعاء، جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الذي اطّلع على احاطة المجلس عن آخر مستجدّات العمليات العسكرية الميدانية المتعددة لقوّاتنا المسلّحة البطلة في ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية، وخلاياه النائمة، ثأرًا وكرامة لدماء شهداء الجريمة النكراء في ساحة الطيران، وشهداء الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين".كما بحث المجلس وفقاً للبيان "عرضا مفصّلا لنتائج إجراءات تكثيف الجهد الاستخباري، في إطار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي ترتقي بالتنسيق بين مختلف عناصر المنظومة الأمنية العاملة، ولا سيّما التنسيق الاستخباري مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان".