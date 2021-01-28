العراق والاردن يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل، اليوم الخميس، رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما جرت مباحثات حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين وفدي الحكومتين العراقية والاردنية برئاسة الكاظمي والخصاونة".وبحسب البيان أكد الجانبان، على "أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وعمّان، بما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويؤكد عمق العلاقات والروابط الاخوية بين كل من العراق والمملكة الاردنية الهاشمية".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.