بارزاني: مستعدون للعمل والتنسيق مع واشنطن في شتى المجالات

وقال المكتب الاعلامي لحكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت السومرية نسخة منه، ان "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر".واضاف البيان انه "جرى في اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، التباحث حيال الوضع في العراق وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".وبحسب البيان، ذكر رئيس الحكومة: "من دواعي سرورنا أن يكون الرئيس الجديد والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة على اطلاع وإلمام بأوضاع العراق وإقليم كوردستان، ونحن مستعدون للعمل والتنسيق مع أمريكا بهدف تقوية العلاقات وتنميتها في المجالات كافة".وتابع البيان ان "الاجتماع تناول مسار المباحثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الانتخابات وأهمية مواصلة التنسيق للتصدي إلى التهديدات الإرهابية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية".