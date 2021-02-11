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العراق يدعو 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات المبكرة

سياسة

2021-02-11 | 03:30
العراق يدعو 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات المبكرة
558 مشاهدة


أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، أنها وجهت دعوات إلى 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في تشرين الأول المقبل.



الناطق باسم المفوضية جمانة الغالي قالت في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الدعوات التي وجهتها المفوضية بلغ عددها 71 بين منظمة دولية وسفارة عربية وأجنبية".

وأضافت أن "هناك الكثير من المنظمات والسفارات لبت الدعوة، ومن ضمنها زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الكامل لعمل المفوضية وكذلك بعثة الأمم المتحدة".

وتابعت أن "الأمم المتحدة ارسلت عدداً من الخبراء يرافقون عمل المفوضية في الجانب الإعلامي واللوجستي والانتخابي"، مشيرة إلى أنه "في جانب الإدارة والإجراءات والتدريب هناك فريق سيصل إلى المفوضية لمواكبة العمل وتقديم المشورة الفنية".

واوضحت ان "تحديث سجل الناخبين بلغ أكثر 719 ألفاً ممن حدثوا بياناتهم وأكثر من 7 آلاف نازح"، لافتة الى ان "نسبة التسجيل البايومتري بلغت أكثر من 15 مليوناً فيما تم توزيع اكثر من 13 مليون بطاقة من اعداد الناخبين البالغة أكثر من 25 مليوناً فيما بلغ عدد المراقبين المحليين أكثر من 2700 مراقب".
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