الحلبوسي والحكيم يؤكدان ضرورة الرقابة الدولية على الانتخابات

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي تلقته السومرية نيوز، ان الاخير التقى رئيسَ تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والاستحقاقات التي تنتظر البلاد في المرحلة القادمة، ولا سيما الاستحقاق الانتخابي وسبل الاستعداد للانتخابات المبكرة".وأكد اللقاء وفقاً للبيان، على ضرورة "استكمال متطلبات العملية الانتخابية، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لدوره في إضفاء الشرعية على نتائج الانتخابات، فضلاً عن أهمية الالتزام بتوقيت إجرائها والتنافس على أساس البرامج الانتخابية وتحقيق الأمن الانتخابي".وفيما يخص الرقابة الدولية، أكد اللقاء على أهميتها، "شرط أن تكون بلا تدخل في الشأن التنفيذي ومن دون خرق السيادة العراقية".