وزير الخارجية: الخروج من حالة الصراع تحتاج لمزيدٍ من التنسيق

وذكر بيان عن مكتب حسين تلقت السومرية نيوز، ان الاخير "التقى وزير خارجيّة مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزيّاني وبحث معه العلاقات الثنائيّة وأهميّة تبادل الدعم على الصُعد كافّة، حيث جاء ذلك على هامش زيارةٍ يجريها الوزير إلى العاصمة اليونانيّة أثينا، بدعوةٍ من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس".واوضح البيان أن "الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى مخرجات قمّة العُلا وما تحمله من نتائج على وحدة مجلس التعاون الخليجي، وانعكاسات ذلك إيجاباً على المصالح العربية المشتركة".وبين ان "الجانبين بحثا آخر التطوّرات على مستوى المنطقة وكيفية التنسيق حول أهمِّ القضايا المتعلقة بأمنِ واستقرار المنطقة وضرورة الأخذ بالمبادرات الواقعيّة، المُفضية إلى تكريس التوازن بما يضمن مصالح جميع الأطراف في المنطقة".واشار الى ان "الجانبين تباحثا بشأن أهمِّ القرارات التي رشحت عن الاجتماع الطارئ للجامعة العربيّة على المستوى الوزاري الذي عُقد في القاهرة، وأكدا على أن إجتماع الجامعة التشاوري كان خطوة مهمة في سبيل تغيير أُسس العمل في الجامعة"، لافتاً إلى أن "حسين اكد أن الخروج من حالة الصراع تحتاج لمزيدٍ من التنسيق".