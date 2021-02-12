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مرجع ديني يدين تدخل السفارات الاجنبية في الشأن الداخلي العراقي

سياسة

2021-02-12 | 07:22
مرجع ديني يدين تدخل السفارات الاجنبية في الشأن الداخلي العراقي
1,112 مشاهدة


أدان المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي، اليوم الجمعة، تدخل السفارات الاجنبية في الشأن الداخلي العراقي وخاصة تدخلات السفارة البريطانية ذات التاريخ الاستعماري المقيت.



وقال الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية: "ندين تدخل السفير البريطاني في الشأن العراقي الداخلي، خاصة اعلانه بأن السفارة البريطانية هي الراعية للسطلة في العراق والحامية لمصالحه ومصالح شعبه، وهذا الشيء معلوم عندنا بأن (العملية السياسية) هي من نتائج الاحتلال، وهذا هو الذي جعل الشعب العراقي يمقت هذه السلطة في الماضي كما يمقتها اليوم"، مشيراً إلى ان "نهاية الحكم الملكي المأساوية كانت بسبب ارتباطها بالسفارة البريطانية، فلا داعي لأن يزيدوا بكشف الاوراق لأن النهايات ستكون اشد قسوة".

واضاف: "ندين ايضا البرامج التلفزيونية التي يراد منها اظهار الحاجة او التبعية الدائمة للغرباء والمحتلين"، مبيناً ان "وظيفة الاعلام الاساسية هو اظهار الحقائق لا ان التغطية عليها، فالسفارة البريطانية لم تأتِ إلى العراق لتحارب الارهاب، بل جاءت إلى العراق فأوجدت الارهاب، وهم الذين تدخلوا في العراق بشكل غير قانوني وغير رسمي، وهم الذين دمروا العراق وجعلوا منه بلداً متخلفاً".

وتابع ان "اللقاء الاخير للسفير البريطاني كشف كثير من الامور الواقعية التي كنّا نؤكد عليها سابقاً ولا تقبل منّا، ومنها ان هذا السفير اكد وجود فصائل مسلحة تابعة لدولة الاحتلال قد دُمجت في العملية السياسية، ولا شك انها هي من كانت تثير الفتنة الطائفية خصوصاً في البلاد، وهي اوصلت البلد إلى هذا الحال من التفكك والفساد".

واوضح ان "هناك دعوات قضائية ومحكمة قائمة ضد رئيس الوزراء السابق "توني بلير" من قبل المدعي العام في بريطانيا (اللورد كولد سميث) بسبب خداعه مجلس العموم وممثلي الشعب في بريطانيا".

وأكد على ان "العراق هو البلد المحور في المنطقة وهو المؤهل لحل ازمات المنطقة كلها، لأنه يربط بين العالمين الاسلامي والعربي، وبسبب موقعه هذا يحارب من كل الجوانب لكي لا يقوم بهذا الهدف السامي، فإذا قام العراق قامت المنطقة كلها، واذا قامت المنطقة، سيتغير العالم بلا شك".
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