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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بواقع واسط وتوفير فرص عمل لشبابها

سياسة

2021-02-14 | 07:40
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بواقع واسط وتوفير فرص عمل لشبابها
563 مشاهدة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة النهوض بواقع محافظة واسط وتوفير فرص عمل لشبابها.

وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته السومرية نيوز، ان الاخير "استقبل في قصر بغداد، محافظ واسط محمد جميل المياحي، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، وما تواجهه من عقبات وعراقيل".

واوضح أنه "جرى التأكيد على ضرورة النهوض بواقعها الخدمي وتوفير فرص العمل، وحماية السلم المجتمعي واحترام القانون وعدم التجاوز على مؤسسات الدولة، والسعي للاستفادة من خيرات المحافظة ومواردها الوفيرة خدمةً لأهلها".

وحمّل رئيس الجمهورية وفقاً للبيان، المحافظ، تحياته وتقديره إلى "أهالي واسط وشيوخها ووجهائها والنخب الاجتماعية والثقافية وشبابها"، مشيراً إلى أن "المدينة عانت الكثير، ويُسجّل لها حفاظها على تماسك نسيجها الاجتماعي رغم الظروف الصعبة التي عانتها على مدى سنوات وعقود".

وأكّد الرئيس ضرورة "بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات عبر تنفيذ المشاريع الضرورية، وتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وتوفير فرص العمل لشبابها، والنهوض بواقع المدينة، وأن تصل إلى المكانة المرموقة التي تستحقها".
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