بلاسخارت: ننتظر دوراً اكبر من بارزاني لانجاح مفاوضات بغداد وأربيل

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، بان "رئيس الإقليم التقى صباح اليوم، بالمبعوثة الأممية السيدة جينين بلاسخارت في أربيل".وأضاف، ان "بلاسخارت أكدت على إمكانية الرئيس نيجيرفان بارزاني وأنهم يتطلعون إلى أن يكون له حضور ودور أكبر في إنجاح حوار أربيل- بغداد لحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وتثبيت حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العراقية لسنة ٢٠٢١، وفي تحقيق التلاحم ووحدة صف الأطراف الكوردستانية".وأشار إلى أن "الاجتماع تتناول مناقشة مشاكل أربيل- بغداد والحوار من أجل حلها والجهود الرامية إلى تثبيت حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة ٢٠٢١، وأكد الجانبان على حل هذه المشاكل على أساس الدستور العراقي".وأردف البيان أن الطرفان "بحثا أيضاً الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للبلد، وباء كوفيد-١٩، الانتخابات العراقية القادمة، أحوال النازحين واللاجئين، مخاوف عودة ظهور الإرهاب ونشاط داعش وأوضاع المنطقة بصورة عامة".