الأعرجي: العراق مستمر بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها بالكامل

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، والسفير المصري في بغداد وليد إسماعيل، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، فيما أكد مواصلة العراق بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها.
وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل السفير المصري الجديد في بغداد، مقدما التهنئة بمناسبة تسلمه مهامه، معربا عن سعادته بالتواصل مع الأشقاء العرب وإدامة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وبحث الأعرجي مع السفير المصري، وفقا للبيان، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتمتينها، بما يعود على البلدين بالمزيد من التعاون البنّاء، وفي جميع المجالات.
وأكد الأعرجي، أن "لمصر ثقل عربي كبير ومؤثر، مشيدا بمواقف مصر حكومة وشعبا، في دعم العراق بمواجهة الإرهاب"، مبينا أن "العراق مستمر بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها بالكامل".