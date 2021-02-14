الأعرجي: العراق مستمر بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها بالكامل

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل السفير المصري الجديد في بغداد، مقدما التهنئة بمناسبة تسلمه مهامه، معربا عن سعادته بالتواصل مع الأشقاء العرب وإدامة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وبحث الأعرجي مع السفير المصري، وفقا للبيان، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتمتينها، بما يعود على البلدين بالمزيد من التعاون البنّاء، وفي جميع المجالات .