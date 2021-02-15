رئيس الجمهورية: دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات

وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته السومرية نيوز، أن الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح".واوضح انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين".وأكّد رئيس الجمهورية أن "المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط، لافتاً إلى ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي".وأشار إلى أن "استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية، ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة".