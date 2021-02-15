عضو بالحزب الديمقراطي: جهات تريد فرض وجهات نظرها على بغداد واربيل

وقال قاسم في حديث للسومرية نيوز، ان "الاقليم يرحب بجميع الجهود الرامية الى حل الازمة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بحصة إقليم كردستان بالموازنة"، مبينا ان "حكومتي بغداد واربيل لديهما كامل التفاهم والجدية في حل المشكلة وهنالك زيارات متكررة وتفاهمات على مستويات متقدمة حصلت بالفترة السابقة بين الحكومتين بهذا الشأن".

واضاف قاسم، ان "الوفد الكردي ستكون له زيارة اخرى الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لاستكمال الحوارات"، لافتا الى ان "الاقليم توصل الى اتفاقات متقدمة مع وزارتي النفط والمالية ورئاسة الوزراء، لكن العقدة تنحصر في موقف بعض القوى السياسية داخل قبة البرلمان والتي لاتريد تمرير الموازنة لتحقيق مكاسب ضيقة، وهي تعمل ليس ضد الاقليم فقط بل ايضا ضد الحكومة الاتحادية".